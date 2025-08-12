  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. MasterChef yarışmacısı Ayten Yener'in hayat hikayesi Türkiye'yi ağlattı

MasterChef yarışmacısı Ayten Yener'in hayat hikayesi Türkiye'yi ağlattı

MasterChef 2025 yarışmacılarından Ayten Saner yarışma programının dün akşamki bölümünde anlattığı hayat hikayesi ile hem kendisini, hem stüdyoyu hem de izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

MasterChef yarışmacısı Ayten Yener'in hayat hikayesi Türkiye'yi ağlattı - Resim: 1

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2025 programına dün akşam Ayten Saner adlı yarışmacının anlattığı hayat hikayesi damgasını vurdu. 

1 / 11
MasterChef yarışmacısı Ayten Yener'in hayat hikayesi Türkiye'yi ağlattı - Resim: 2

MasterChef 2025 yarışmacısı Ayten Saner, küçük yaşlardan itibaren mücadeleyle geçen hayatını, “10 yaşından beri savaşıyorum. Her düştüğümde ayağa kalktım.” sözleriyle anlattı.

2 / 11
MasterChef yarışmacısı Ayten Yener'in hayat hikayesi Türkiye'yi ağlattı - Resim: 3

Eşini trafik kazasında kaybeden Ayten, "10 yaşından beri savaşıyorum" sözleriyle zorluklara karşı verdiği mücadeleyi ve yaşadığı geçim sıkıntılarını paylaştı.

3 / 11
MasterChef yarışmacısı Ayten Yener'in hayat hikayesi Türkiye'yi ağlattı - Resim: 4

Küçük yaşlardan itibaren zorluklarla mücadele ettiğini belirten Ayten, "10 yaşından beri savaşıyorum. Her düştüğümde ayağa kalktım." diyerek azmini dile getirdi.

İşte Ayten Saner'in herkesi ağlatan hayat hikayesi:

4 / 11