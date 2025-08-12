MasterChef yarışmacısı Ayten Yener'in hayat hikayesi Türkiye'yi ağlattı
MasterChef 2025 yarışmacılarından Ayten Saner yarışma programının dün akşamki bölümünde anlattığı hayat hikayesi ile hem kendisini, hem stüdyoyu hem de izleyicileri gözyaşlarına boğdu.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2025 programına dün akşam Ayten Saner adlı yarışmacının anlattığı hayat hikayesi damgasını vurdu.
MasterChef 2025 yarışmacısı Ayten Saner, küçük yaşlardan itibaren mücadeleyle geçen hayatını, “10 yaşından beri savaşıyorum. Her düştüğümde ayağa kalktım.” sözleriyle anlattı.
Eşini trafik kazasında kaybeden Ayten, "10 yaşından beri savaşıyorum" sözleriyle zorluklara karşı verdiği mücadeleyi ve yaşadığı geçim sıkıntılarını paylaştı.
İşte Ayten Saner'in herkesi ağlatan hayat hikayesi:
