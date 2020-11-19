14 yaşındaki MasterChef yarışmacısı kansere yenik düştü

Ailesi öldükten sonra Ben için kurulan bir yardım hesabı, ölümünün ardından yeniden düzenlendi. Yaklaşık 200 bin dolar toplandı ve birçoğu aile tarafından bağışlandı. Bir bağışçı şunları yazdı: "Bu tatlı çocuğun ailesi için kalbim kırılıyor. Onu masterchef junior'da izledim ve favorilerimden biriydi. Kaybınız için çok üzgünüm. Tanrı seni korusun tatlı Ben, şimdi annenle dinlenebilirsin. Onu seven herkes için dua ediyorum. Her yaştan şefler için muazzam bir rol modeldi ve MasterChef ailesindeki herkes tarafından çok özlenecek."