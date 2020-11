14 yaşındaki MasterChef yarışmacısı kansere yenik düştü

Ben'in büyükannesi ve amcası tarafından yapılan açıklamada, "Eylül 2017'de her iki ebeveynini de kaybettikten sonra, Ben'in gücüne, cesaretine ve yaşam sevgisine hayran kaldık. O asla şikayet etmedi. Ben bildiğimiz en güçlü kişiydi ve her zaman öyle kalacak. Ben'in nadir hastalığı dünya ile paylaşıldığında, dünyanın her köşesinden gördüğü sevgi onu mutlu etti. Ben, bu dünyadaki kısacık on dört yılında çok acı çekti ama biz onun acısının nihayet sona ermesiyle teselli buluyoruz" denildi.