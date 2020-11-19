14 yaşındaki MasterChef yarışmacısı kansere yenik düştü
Bir yılı aşkın süredir kanserle mücadele eden Amerika'nın MasterChef Junior yarışmacısı Ben Watkins, 14 yaşında hayatını kaybetti.
Anne ve babasını intihar nedeniyle kaybeden Amerika'nın MasterChef Junior yarışmacısı Ben Watkins, kanser nedeniyle hayatını kaybetti.
Ben'in büyükannesi ve amcası tarafından yapılan açıklamada, "Eylül 2017'de her iki ebeveynini de kaybettikten sonra, Ben'in gücüne, cesaretine ve yaşam sevgisine hayran kaldık. O asla şikayet etmedi. Ben bildiğimiz en güçlü kişiydi ve her zaman öyle kalacak. Ben'in nadir hastalığı dünya ile paylaşıldığında, dünyanın her köşesinden gördüğü sevgi onu mutlu etti. Ben, bu dünyadaki kısacık on dört yılında çok acı çekti ama biz onun acısının nihayet sona ermesiyle teselli buluyoruz" denildi.
Ben'e, sadece altı kişiyi etkileyen inanılmaz derecede nadir bir yumuşak doku tümörü olan anjiyomatoid fibröz histiositoma teşhisi kondu.
Ailesi öldükten sonra Ben için kurulan bir yardım hesabı, ölümünün ardından yeniden düzenlendi. Yaklaşık 200 bin dolar toplandı ve birçoğu aile tarafından bağışlandı. Bir bağışçı şunları yazdı: "Bu tatlı çocuğun ailesi için kalbim kırılıyor. Onu masterchef junior'da izledim ve favorilerimden biriydi. Kaybınız için çok üzgünüm. Tanrı seni korusun tatlı Ben, şimdi annenle dinlenebilirsin. Onu seven herkes için dua ediyorum. Her yaştan şefler için muazzam bir rol modeldi ve MasterChef ailesindeki herkes tarafından çok özlenecek."