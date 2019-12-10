MasterChef Yasin: Suyu şerbet diye satarım
Geçtiğimiz hafta MasterChef Türkiye'ye veda eden Yasin Obuz, TV8'de konuk olduğu ''Gel Konuşalım'' programında açıklamalarda bulundu.
Aşçılık geçmişi olmamasına rağmen 'MasterChef Türkiye'de başarılı bir performans sergileyen Yasin Obuz, canlı yayında hakkında merak edilenleri anlattı.
Yasin Obuz, kendisi gibi yarışmadan elenen Suna Aydın ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulunurken, yaptığı işi çok iyi pazarladığını da vurguladı.
"Yarışmada Suna olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. İlk başta ondan nefret ediyordum. 'İyi bir kıza benziyor' deyip konuşmaya başladım, bir baktım muhteşem bir insan; 10 numara, 5 yıldız. Bir restoran açsam Suna'yı başına koyarım, hatta ona hisse veririm."