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  3. 10 Aralık 2019 11:06

MasterChef Yasin: Suyu şerbet diye satarım

Geçtiğimiz hafta MasterChef Türkiye'ye veda eden Yasin Obuz, TV8'de konuk olduğu ''Gel Konuşalım'' programında açıklamalarda bulundu.

MasterChef Yasin: Suyu şerbet diye satarım

Aşçılık geçmişi olmamasına rağmen 'MasterChef Türkiye'de başarılı bir performans sergileyen Yasin Obuz, canlı yayında hakkında merak edilenleri anlattı.

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MasterChef Yasin: Suyu şerbet diye satarım

Yasin Obuz, kendisi gibi yarışmadan elenen Suna Aydın ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulunurken, yaptığı işi çok iyi pazarladığını da vurguladı.

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MasterChef Yasin: Suyu şerbet diye satarım

"Yarışmada Suna olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. İlk başta ondan nefret ediyordum. 'İyi bir kıza benziyor' deyip konuşmaya başladım, bir baktım muhteşem bir insan; 10 numara, 5 yıldız. Bir restoran açsam Suna'yı başına koyarım, hatta ona hisse veririm."

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MasterChef Yasin: Suyu şerbet diye satarım

"Ben her şeyi satarım. Gazeteyi kitap diye satarım. O derece pazarlamacıyım. Bütün dış çekimlerde yemeği ben dağıtıyordum. Neden? Çünkü lezzetsiz olsa bile öyle bir anlatırdım ki sanki su değil şerbet içer. O derece."

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