  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 26 Ağustos 2020 14:31

MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan isim belli oldu

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de dün akşam takımlar arasında yeni bir yarışma gerçekleşti, dokunulmazlık alan kişi ve eleme potasına gidenler belli oldu.

MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan isim belli oldu

MasterChef Türkiye, dün akşam yepyeni bir bölümüyle izleyiciyle buluştu. Kırmızı ve mavi takım olarak ikiye ayrılan yarışmacılar yeni bölümde eleme potasına gitmemek için  yine kıyasıya bir mücadele verdi. 

1/ 8
MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan isim belli oldu

Takımlar Çin mutfağından lezzetler çıkarmak için mücadele etti. Kırmızı takım 4-2'lik farkla mavi takımı yendi. 

2/ 8
MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan isim belli oldu

Elemeye giden mavi takımın yarışmacıları arasında ise sesler yükseldi.

3/ 8
MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan isim belli oldu

Dokunulmazlık oyununu oynayan mavi takımda Danilo Zanna'nın yaptığı yemeğe en yakın tabağı çıkaran Gülşah dokunulmazlığın sahibi oldu.

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM