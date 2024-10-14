Masterchef'e veda eden isim belli oldu
TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'ye bu hafta veda eden yarışmacı belli oldu.
Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu "Masterchef 2024"ün son bölümünde, şefler yarışmacılardan Yalova aronyasıyla hazırlanan yaratıcılık tabağı istedi. Yarışmacılardan Nigar, "Başarısız bir hafta geçirdik. İlk başta çok hatalar yaparak oyun kaybettik. Daha sonra toparladık ama ilk başta kaybedenler biz olduğumuz için yapacak bir şey yok" dedi.
Mehmet Şef, yarışmacı Hakan ile yaşadığı tartışmayı sordu. Nigar, "Benimle ilgili bir sorunu varsa bunu bir şekilde bana söyleyip 'Nigar abla sen çok hatalısın, ben bunları bunları sende hoş görmüyorum' deseydi biz bunları çözebilirdik ama ben bundan çok etkilendim" yanıtını verdi.
Masterchef'te veda eden isim yenilmezlik serileri yakalayan Zübeyde olurken, "Her seferinde dokunulmazlık alan arkadaşım tarafından direkt gönderildim. Bu hafta için de zaten nasıl potaya geldiğimi hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.