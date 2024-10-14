Masterchef'e veda eden isim belli oldu

Mehmet Şef, yarışmacı Hakan ile yaşadığı tartışmayı sordu. Nigar, "Benimle ilgili bir sorunu varsa bunu bir şekilde bana söyleyip 'Nigar abla sen çok hatalısın, ben bunları bunları sende hoş görmüyorum' deseydi biz bunları çözebilirdik ama ben bundan çok etkilendim" yanıtını verdi.