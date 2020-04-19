MasterChef'in Mehmet Şef'i kızıyla fotoğrafı gündem oldu
MasterChef Türkiye'nin bitmesine rağmen Mehmet Şef unutulmadı. Yarışmanın asabi ustası Mehmet Şef, bu kez özel hayatıyla sosyal medyayı salladı. Yarışmacılara stüdyoyu dar eden MasterChef'in Mehmet Şef'i Mehmet Yalçınkaya, kızı Sude ile olan pozlarıyla gündeme geldi. Hayatı başarılarla dolu olan usta aşçı, adını dünyaya 2008'de duyurdu.
MasterChef Türkiye'nin bitmesine rağmen Mehmet Şef unutulmadı. Yarışmanın asabi ustası Mehmet Şef, bu kez özel hayatıyla sosyal medyayı salladı. Yarışmacılara stüdyoyu dar eden MasterChef'in Mehmet Şef'i Mehmet Yalçınkaya, kızı Sude ile olan pozlarıyla gündeme geldi. Hayatı başarılarla dolu olan usta aşçı, adını dünyaya 2008'de duyurdu.
MEHMET ŞEF KİMDİR? (Mehmet Yalçınkaya) Mehmet Yalçınkaya Eğitimini İstanbul Yemek Akademisi İnsan Anatomisi ve Sindirim Sistemi Bölümü'nde tamamlamdı. Amerika'da yayınlanan ünlü gurme dergisi Culinary'de Trend Chef olarak spesiyalleri ve biyografisi yayınlandı. 2008 yılında katıldığı Almanya'da düzenlenen Ika Olimpiyade Der Köche A katagorisinde bronz madalya alarak dünya üçüncüsü oldu. Türkiye'de Fusion Mutfak akımını uygulayan ilk şeflerden olan Mehmet Yalçınkaya; Banquet servislerinde kişiye özel olarak hazırlanan minimalist ve butik çalışma olan servis konseptini geliştirdi.
Euroturkchefs Culinary Team takımını 2008 yılında kurarak kaptanlığını yapmıştır. Heds Grup /Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı bünyesinde 2010 yılında gastronomi workshopları gerçekleştirdi, aynı zamanda Berlin Film Festivali, Grune Woche I.T.B Turizm Fuarı dahil bir çok İnternationel organizasyonunda gala yemekleri verdi. Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında2012 yılında dünya ikincisi oldu. Bir çok başarıya imza atan Mehmet Yalçınkaya hakkında 2013 yılında Al monitör yazarı Californiya Üniversitesi Öğretim Üyesi Pınar Tremblay tarafından Inno Turkısh Cusine adlı makale yayınlanmıştır.