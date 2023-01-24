MasterChef'in şef kadrosu değişiyor! 2 isim veda edecek
Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna oturduğu Türkiye'nin fenomen yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye'de 2 şefin jürilik görevini bıraktığı iddia edildi.
Türkiye'nin fenomen yarışmalarından biri olan ve özellikle jürilerinin dikkat çektiği MasterChef Türkiye'den şok ayrılık haberi geldi. İddiaya göre ünlü şef kararını verdi, bavulunu topladı ve gitti. Öte yandan bir jüri üyesinin daha veda edeceği ortaya çıktı.
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Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna oturduğu MasterChef Türkiye, bu sezon da ekranlardaydı.
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Yarışma programı Masterchef, gelecek sezon All-Star formatıyla yayınlanacak. Ancak şeflerden ikisi kadroda olmayacak.
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Ayrılık kararı alan ünlü şefin bazı anlaşmazlıklar nedeniyle programa veda ettiği ileri sürüldü. İddiaya göre Acun Ilıcalı'nın teklif götüreceği yeni şef de belli oldu.
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