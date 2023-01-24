MasterChef'in şef kadrosu değişiyor! 2 isim veda edecek

Türkiye'nin fenomen yarışmalarından biri olan ve özellikle jürilerinin dikkat çektiği MasterChef Türkiye'den şok ayrılık haberi geldi. İddiaya göre ünlü şef kararını verdi, bavulunu topladı ve gitti. Öte yandan bir jüri üyesinin daha veda edeceği ortaya çıktı.