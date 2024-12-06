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  4. MasterChef'in ünlü jürisi Somer Sivrioğlu'na 5 yıl 6 ay hapis cezası

MasterChef'in ünlü jürisi Somer Sivrioğlu'na 5 yıl 6 ay hapis cezası

MasterChef Türkiye'nin ünlü jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun İstanbul'da Beşiktaş'ta bulunan restoranında 1 kişinin öldüğü olayla ilgili davada karar açıklandı. Ünlü şef Somer Sivrioğlu ve 2 kişi 5 yıl 6 ay 20'şer gün hapisle cezalandırıldı.

MasterChef'in ünlü jürisi Somer Sivrioğlu'na 5 yıl 6 ay hapis cezası - Resim: 1

İstanbul Beşiktaş'ta, restoranın önündeki istinat duvarının çökmesi sonucu 1 kişinin ölmesi ve 1 kişinin yaralanmasına ilişkin davada, şef Somer Sivrioğlu, K.E. ve K.C., 5 yıl 6 ay 20'şer gün hapisle cezalandırıldı.

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MasterChef'in ünlü jürisi Somer Sivrioğlu'na 5 yıl 6 ay hapis cezası - Resim: 2

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Gülay Kula ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan sanık avukatları müvekkillerinin beraatlerini talep etti.

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MasterChef'in ünlü jürisi Somer Sivrioğlu'na 5 yıl 6 ay hapis cezası - Resim: 3

Davayı karara bağlayan mahkeme, Somer Sivrioğlu, K.E. ve K.C.'i "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

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MasterChef'in ünlü jürisi Somer Sivrioğlu'na 5 yıl 6 ay hapis cezası - Resim: 4

Sanıkların eylemini "bilinçli taksir" ile gerçekleştirdiğine karar veren heyet, 6 yıl 8'er aya çıkardığı cezayı, sanıklar üzerindeki etkilerini dikkate alarak 5 yıl 6 ay 20'şer güne indirdi. Heyet, sanıklar S.Ö., G.K., S.K., S.K. ve M.K.'nın ise beraatine karar verdi.

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