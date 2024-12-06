MasterChef'in ünlü jürisi Somer Sivrioğlu'na 5 yıl 6 ay hapis cezası
MasterChef Türkiye'nin ünlü jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun İstanbul'da Beşiktaş'ta bulunan restoranında 1 kişinin öldüğü olayla ilgili davada karar açıklandı. Ünlü şef Somer Sivrioğlu ve 2 kişi 5 yıl 6 ay 20'şer gün hapisle cezalandırıldı.
İstanbul Beşiktaş'ta, restoranın önündeki istinat duvarının çökmesi sonucu 1 kişinin ölmesi ve 1 kişinin yaralanmasına ilişkin davada, şef Somer Sivrioğlu, K.E. ve K.C., 5 yıl 6 ay 20'şer gün hapisle cezalandırıldı.
İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Gülay Kula ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan sanık avukatları müvekkillerinin beraatlerini talep etti.
Davayı karara bağlayan mahkeme, Somer Sivrioğlu, K.E. ve K.C.'i "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptırdı.
Sanıkların eylemini "bilinçli taksir" ile gerçekleştirdiğine karar veren heyet, 6 yıl 8'er aya çıkardığı cezayı, sanıklar üzerindeki etkilerini dikkate alarak 5 yıl 6 ay 20'şer güne indirdi. Heyet, sanıklar S.Ö., G.K., S.K., S.K. ve M.K.'nın ise beraatine karar verdi.