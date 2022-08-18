MasterChef'in ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya, Yemekteyiz yarışmacısı çıktı

O DÖNEMKİ KADRODAKİ İSİMLER

Executive şef Burçin Acar, Türkiye Avrasya Aşçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi executive şef ve aynı zamanda eğitmen Muhsin Ertürk, Türkiye Aşçılar Federasyonu üyesi ve Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği Yönetim Kurulu Eğitmen Şefi ve Şefler Platformu yönetim kurulu üyesi Erdem Dırbalı'nın yer aldığı yarışmaya Mehmet Şef, Türkiye Aşçılar Federasyonu üyesi, Euro Türk takım kaptanı ve 2008 Dünya Aşçılar Olimpiyatları A kategorisi dünya üçüncüsü unvanlarıyla katılmıştı.