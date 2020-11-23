MasterChef’te aşk iddiaları ortalığı karıştırdı!
'MasterChef Türkiye 2020'den elenen Berk İlter, Youtube plaformunda katıldığı bir yayında gündeme bomba gibi düşecek iddialarda bulundu.
Tanya'nın özel hayatıyla ilgili açıklaması dikkat çekti. Bir başka programa katılan Berker Başmanav'ın itirafı da ortalığı karıştırdı.
Berk İlter ile birlikte yemek yapan Tanya Kilitkayalı, hakkında merak edilenleri anlatırken, "Nişanlımdan ayrıldım, sevgilim olabilir" sözleri kafaları karıştırdı.
MasterChef Tanya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Youtube’da program yapmaya düşünmüyorum. Şimdilik planlarım işime yoğunlaşmak. Survivor’a katılmayacağım. Çok zor bir yarışma, o psikolojiye hazır değilim.
- Yarışmada en sevdiğim arkadaşım Ebru. Favorilerim Ebru ve Uğur, ama Serhat finale kadar gider.
- Kıbrıs Kilitkayalı’yım. Köy bizim (gülüyor). En büyük hedefim Türk mutfağını daha ileri taşımak. Çalışmalara da başladım. Kitap çıkarmayı düşünüyorum.
- Evli değilim. Nişanlım vardı, anlaşamadık ayrıldık. Sevgilim olabilir sanki! O soru işareti olarak kalsın.
- Bundan sonra da öğretmenliğe devam edeceğim. MasterChef’e tekrar katılmak isterim.