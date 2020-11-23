MasterChef’te aşk iddiaları ortalığı karıştırdı!

MasterChef Tanya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:



- Youtube’da program yapmaya düşünmüyorum. Şimdilik planlarım işime yoğunlaşmak. Survivor’a katılmayacağım. Çok zor bir yarışma, o psikolojiye hazır değilim.



- Yarışmada en sevdiğim arkadaşım Ebru. Favorilerim Ebru ve Uğur, ama Serhat finale kadar gider.



- Kıbrıs Kilitkayalı’yım. Köy bizim (gülüyor). En büyük hedefim Türk mutfağını daha ileri taşımak. Çalışmalara da başladım. Kitap çıkarmayı düşünüyorum.



- Evli değilim. Nişanlım vardı, anlaşamadık ayrıldık. Sevgilim olabilir sanki! O soru işareti olarak kalsın.



- Bundan sonra da öğretmenliğe devam edeceğim. MasterChef’e tekrar katılmak isterim.