MasterChef'te Azize'nin büyük hatasını Danilo Şef böyle fark etti!
Tv8 ekranlarının çok sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye, 18 Eylül Cumartesi akşamı 70'inci bölümüyle ekranlara geldi. Haftanın son takım oyununun oynandığı gecede kazanan kırmızı takım oldu.
18 Eylül Cumartesi akşamı 70'inci bölümüyle ekranlara gelen MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Ömerli Barajı'nda gerçekleştirilen dış çekimde suyun önemine ve gelecek yıllarda yaşanması muhtemel su kıtlığına dikkat çekildi. Kırmızı ve mavi takıma, yemek yaparken kullanmaları için bir sürahi su verildi.
KAZANAN KIRMIZI TAKIM OLDU
Kırmızı ve Mavi takımın yaptıkları yemekleri eski MasterChef'in geçen seneki yarışmacıları tattı. Stüdyoda açılan oylarda belirleyici yemek un helvası oldu. Tunahan'ın yaptığı helva, 10-1 kazanınca; 32-22 skorla kazananlar kırmızı takım oldu.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIK HEYECANI
Bunun üzerine bireysel dokunulmazlık için ter döken mavi takıma; şefler domates verdi. Domatesi en iyi kullanan kişinin dokunulmazlık alacağı yarışmanın sonunda tadımlar yapıldı.
Ancak Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın tadım yaptığı sırada Azize büyük bir talihsizlik yaşadı.