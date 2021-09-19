MasterChef'te Azize'nin büyük hatasını Danilo Şef böyle fark etti!

KAZANAN KIRMIZI TAKIM OLDU

Kırmızı ve Mavi takımın yaptıkları yemekleri eski MasterChef'in geçen seneki yarışmacıları tattı. Stüdyoda açılan oylarda belirleyici yemek un helvası oldu. Tunahan'ın yaptığı helva, 10-1 kazanınca; 32-22 skorla kazananlar kırmızı takım oldu.