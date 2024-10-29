MasterChef'te Beyza Huri Aydın bilmecesi
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin çekimlerinde bir kaza geçirerek 2. derece yanıkla hastaneye kaldırıldığı iddia edilen Beyza Huri Aydın'ın durumu belirsizliğini koruyor.
Masterchef'in bu sezon en iddialı ve konuşulan isimlerinden biri olan Beyza Huri Aydın'ın yarışmanın son bölüm çekimleri sırasında bir mutfak kazası geçirerek hastanelik olduğu öne sürülmüştü.
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İddiaya göre Beyza Huri Aydın çekimlerde bir kaza geçirdi ve yüzünde 2'nci derece yanık oluştu.
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Sağlık durumu merak edilen Beyza'dan resmi bir açıklama gelmezken yarışmaya devam edip edemeyeceği de bilinmiyor.
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Sağlık durumu merak edilen Beyza'dan resmi bir açıklama henüz gelmedi. Yarışmaya devam edip edemeyeceği ise bilinmiyor.
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