MasterChef'te eleme adayları belli oldu

MasterChef 2021’de dokunulmazlığı kaybeden mavi takımın yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Sekiz yarışmacı, eleme potasına girmemek için şeflerin istediği yemeği en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Bu oyunda yarışmacılardan istenen yemek Danilo Zanna'nın imza tabağı maritozzo salato oldu. Bu yemeği yapmaları için verilen süre ise 50 dakika oldu.