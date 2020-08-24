Masterchef'te elenen isim belli oldu!

TV8 yarışması Masterchef Türkiye'de kim elendi sorusunun yanıtı bu gece ortaya çıktı. İlk eleme için kırmızı takımdan 4, mavi takımdan 2 kişi yarıştı. Masterchef elemesinde herkesin gözü Duygu ile en yakın arkadaşı Ayyüce üzerindeydi. Masterchef'in 16 kişilik kadrosundan bu gece eleme potasında olan isimler mavi takımdan Eray Aksungur ve Esra Tokelli, kırmızı takımdan Sedat Tuncer, Duygu Acarsoy, Ayyüce Kamit ve Celal Sarıgül oldu. İşte elemede yaşananlar: