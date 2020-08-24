Masterchef'te elenen isim belli oldu!
Masterchef Türkiye'de kim elendi sorusu yanıt buldu. Bu akşam 'sırtımdan bıçakladı' diyen Duygu, yakın arkadaşı Ayyüce ile kozlarını paylaştı.
TV8 yarışması Masterchef Türkiye'de kim elendi sorusunun yanıtı bu gece ortaya çıktı. İlk eleme için kırmızı takımdan 4, mavi takımdan 2 kişi yarıştı. Masterchef elemesinde herkesin gözü Duygu ile en yakın arkadaşı Ayyüce üzerindeydi. Masterchef'in 16 kişilik kadrosundan bu gece eleme potasında olan isimler mavi takımdan Eray Aksungur ve Esra Tokelli, kırmızı takımdan Sedat Tuncer, Duygu Acarsoy, Ayyüce Kamit ve Celal Sarıgül oldu. İşte elemede yaşananlar:
Masterchef elemede ilk turda kurtulan isimler6 kişinin elemeye çıktığı Masterchef'in ilk etabında yarışmacılar yaratıcılıklarını konuşturdular. İlk turda 3 isim bu sayede eleme potasından kurtuldu. Bu isimler, Eray, Duygu ve Ayyüce oldu.
Masterchef'te elemeMasterchef'te kim elendi sorusunun yanıtı için Sedat, Celal ve Esra arasında bir yarış daha yapıldı. Şefler 3 isimden ciğer sarma yapmalarını istedi. Oylamada herkes Celal gider diye düşünüyordu. Ancak potadan sürpriz bir şekilde ilk kurtulan Celal oldu.