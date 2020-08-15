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  3. 15 Ağustos 2020 13:00

MasterChef'te Eray ve Gülşah atışması

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin dün yayımlanan yeni bölümünde Büşra'nın gözyaşları yine sel oldu, Eray ve Gülşah'ın atışması ise Twitter'a damga vurdu.

MasterChef'te Eray ve Gülşah atışması

MasterChef Türkiye'de Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri önderliğinde yeni bir final turu gerçekleşti. Masterclass ekibinin 13. yarışmacısı belli oldu fakat dün akşam yarışmada sosyal medyaya damga vuran anlar yaşandı. 

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MasterChef'te Eray ve Gülşah atışması

MasterChef Türkiye'nin 12. yarışmacısı olarak önceki gün yaptığı başarılı yemek ile önlüğü alan Eray, sıklıkla ilk altıya kalmayı başaran Gülşah'a laf attı. Eray, Gülşah'ın kendisi için kolay lokma olduğunu bu yüzden ona yardım ederek önlüğü almasını istediğini söyledi. 

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MasterChef'te Eray ve Gülşah atışması

Herkes hakkında iyi düşünen şimdiye kadar kimse için kötü bir söz söylememiş olan Gülşah ise Eray'ın bu sözlerinin ardından söylediğiyle Twitter'da uzun bir süre konuşuldu. Gülşah, Eray'a ''Kolay lokmaymışım umarım boğazında kalırım'' diyerek cevap verdi.

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MasterChef'te Eray ve Gülşah atışması

Geçtiğimiz günlerde fırını açmayı unuttuğu için kendisini yere atarak ağlayan Büşra, yine yemeği başarılı yapamayınca gözyaşlarına boğuldu.

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