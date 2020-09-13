MasterChef'te Esra stüdyodan çıkmak zorunda kaldı

ELEME ADAYLARI KİMLER? Bu hafta iki dokunulmazlık oyununda kırmızı takım galip çıkmıştı. Mavi takımda Furkan, Ebru, Duygu ve Ayyüce eleme adayları seçildi. Bugün kırmızı takımdan iki kişi daha eleme potasına girecek.