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  3. 13 Eylül 2020 00:50

MasterChef'te Esra stüdyodan çıkmak zorunda kaldı

Türkiye'nin en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef hız kesmeden devam ediyor. Haftanın 3.dokunulmazlık oyununun gerçekleştiği Masterchef'te kazanan mavi takım oldu. Mavi takımın kaptanı Esra ise zor anlar yaşadı.

MasterChef'te Esra stüdyodan çıkmak zorunda kaldı

MasterChef'in bu akşam 52. bölümü ekrana geldi. Yarışmanın yeni bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu yapıldı. Bu gelişmenin hemen ardından yarışmayı hangi takımın kazandığı araştırılmaya başlandı. 

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MasterChef'te Esra stüdyodan çıkmak zorunda kaldı

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? MasterChef'te yarışmacılar bu hafta Silivri'deydi. İki takım da ellerinden geleni yaptılar ve misafirlere menü hazırladılar. Oyun sonunda kazanan takım mavi takım oldu. Kırmızı takım böylelikle bireysel dokunulmazlık oyununa çıktılar...

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MasterChef'te Esra stüdyodan çıkmak zorunda kaldı

ELEME ADAYLARI KİMLER? Bu hafta iki dokunulmazlık oyununda kırmızı takım galip çıkmıştı. Mavi takımda Furkan, Ebru, Duygu ve Ayyüce eleme adayları seçildi. Bugün kırmızı takımdan iki kişi daha eleme potasına girecek.

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MasterChef'te Esra stüdyodan çıkmak zorunda kaldı

ESRA RAHATSIZLANDI Bu akşam Mavi takımın kaptanı Esra Tokelli oylama sırasında kendini kötü hissetti ve kenarda dinlendi. Daha sonra kendine gelen Esra bunun nedeninin  güneşten olabileceğini belirti.

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