  4. MasterChef'te görülmemiş kavga: Mehmet Şef'in üzerine yürüdü!

Ekranların fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye'de gergin anlar yaşandı. Mehmet Şef'in stüdyodan kovduğu yarışmacı, ünlü şefin üzerine yürüdü.

MasterChef Türkiye 2025'te dokuzuncu hafta heyecanı hız kesmeden devam ederken, stüdyoda beklenmedik bir gerginlik yaşandı. 

Bu haftanın eleme potasında olan ve ana kadronun üçüncü yarışmacısı Çağatay Doğanoğlu, Mehmet Şef ile yaşadığı tartışma sonucunda stüdyodan kovuldu. 

Olayın ardından genç yarışmacının öfkesine yenik düşerek şefe doğru yürümesi şok etkisi yarattı.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Mavi takım kaptanı Çağatay'ın mutfakta arkadaşlarıyla şakalaşarak dikkatsiz tavırlar sergilediği görüldü. 

