MasterChef'te görülmemiş kural ihlali: Şefler şaştı kaldı
MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde haftanın son eleme adayı buldu. Yarışmada, Erim adlı yarışmacının yaptığı kural ihlali olay oldu.
MasterChef'te rekabet hız kesmeden devam ediyor. Yarışmanın 5 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde haftanın son eleme adayı belli oldu.
Şef Hüseyin Kankaya'nın tarifini hazırlayan yarışmacılar arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı.
"Deniz ürünleri sarma" tarifini başarıyla hazırlayan Onur, Ezgi, Nigar, Hakan ve Kerem eleme riskinden kurtuldu.
İkinci tura kalan Ayşe, Erim, Kaan, Beyza, Akın ve Emre ise yaratıcı tabak hazırlamak için yeniden önlük giydi.
POTAYA HANGİ İSİM KALDI?
Şeflerin verdiği kararla finale Ayşe ve Beyza kaldı. Gecenin sonunda 7. eleme adayı Ayşe seçildi.
Bu haftanın eleme adayları:
1. Muratcan
2. Nevzat
3. Semih
4. Eda
5. Şirin
6. Alper
7. Ayşe
KURAL İHLALİ DAMGA VURDU
Somer Şef, kameramanların ve reji ekibin yarışmacı Erim'in yaptığı kural ihlalini fark ettiğini söyledi.