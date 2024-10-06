MasterChef'te görülmemiş kural ihlali: Şefler şaştı kaldı

"Deniz ürünleri sarma" tarifini başarıyla hazırlayan Onur, Ezgi, Nigar, Hakan ve Kerem eleme riskinden kurtuldu.

İkinci tura kalan Ayşe, Erim, Kaan, Beyza, Akın ve Emre ise yaratıcı tabak hazırlamak için yeniden önlük giydi.