MasterChef'te korku dolu anlar: Elim kaldı diye bağırdı, stüdyo karıştı
Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de Beyza Huri Aydın'ın ardından Eda da bir mutfak kazası yaşadı.
TV8 ekranlarında yayılanan ve Pazar günkü eleme gecesinde Muratcan'ın elenerek veda ettiği MasterChef Türkiye'de final tarihi yaklaştıkça yarışmacıların yaşadığı aksilikler artmaya başladı.
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Son bölümde kaptanlık için yarışan yarışmacılardan Eda, market bölümünde elini sıkıştırınca yarışmacı arkadaşlarından yardım istedi.
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Eda'nın yardım isteğine yalnızca Erim, Somer Şef ve Mehmet Şef karşılık verdi.
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diğer yarışmacıların yerlerinden kıpırdamadan yemeklerini yapmaya devam etmeleri dikkat çekti.
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