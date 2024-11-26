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  4. MasterChef'te korku dolu anlar: Elim kaldı diye bağırdı, stüdyo karıştı

MasterChef'te korku dolu anlar: Elim kaldı diye bağırdı, stüdyo karıştı

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de Beyza Huri Aydın'ın ardından Eda da bir mutfak kazası yaşadı.

MasterChef'te korku dolu anlar: Elim kaldı diye bağırdı, stüdyo karıştı - Resim: 1

TV8 ekranlarında yayılanan ve Pazar günkü eleme gecesinde Muratcan'ın elenerek veda ettiği MasterChef Türkiye'de final tarihi yaklaştıkça yarışmacıların yaşadığı aksilikler artmaya başladı.

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MasterChef'te korku dolu anlar: Elim kaldı diye bağırdı, stüdyo karıştı - Resim: 2

Son bölümde kaptanlık için yarışan yarışmacılardan Eda, market bölümünde elini sıkıştırınca yarışmacı arkadaşlarından yardım istedi.

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MasterChef'te korku dolu anlar: Elim kaldı diye bağırdı, stüdyo karıştı - Resim: 3

Eda'nın yardım isteğine yalnızca Erim, Somer Şef ve Mehmet Şef karşılık verdi.

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MasterChef'te korku dolu anlar: Elim kaldı diye bağırdı, stüdyo karıştı - Resim: 4

diğer yarışmacıların yerlerinden kıpırdamadan yemeklerini yapmaya devam etmeleri dikkat çekti.

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