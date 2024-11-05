MasterChef'te yüzü yanan Beyza Huri Aydın yarışmaya dönebilecek mi ? Açıklama geldi
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin dış çekimlerinde geçirdiği mutfak kazası sonucunda yüzünde 2. derece yanık oluşarak hastaneye kaldırılan Beyza Huri Aydın'ın son sağlık durumu ve yarışmaya geri dönüp dönmeyeceği konusunda yeni açıklamalar geldi.
Masterchef'in bu sezon en iddialı ve konuşulan isimlerinden biri olan Beyza Huri Aydın'ın yarışmanın son bölüm çekimleri sırasında bir mutfak kazası geçirerek hastanelik olmuştu.
MasterChef Türkiye'nin Uşak'taki dış çekimlerinde yaşanan korkunç olayda Beyza Huri Aydın, börek tepsisini ters çevirirken yüzüne yağ dökülmesi sonucu hastanelik oldu.
Beyza Aydın'ın yüzüne börek tepsisini ters çevirirken kızgın yağ sıçramış ve yüzü yanmıştı. Beyza'nın yarışmaya geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili de açıklama geldi.
Yarışmanın ünlü jürisinden Şef Somer Sivrioğlu, "Geçen hafta hepimizi üzen olaylar oldu. Beyza kardeşimizin çok talihsiz belki de MasterChef'in en ciddi yaralanmasını geçirmesi oldu. Beyza hala doktorların tavsiyesiyle müşahede altında. Doktorlar ve ailesi beraber, bu hafta Masterchef'e devam edip etmeyeceğine karar verecekler. Biz de tabii ki Beyza'nın ailesinin ve doktorların kararına saygı duyuyoruz. Umarız Beyza en kısa zamanda sağlığına kavuşur, gerisi önemli değil" ifadelerini kullandı.