MasterChef'ten elenen Deniz'den tepki çeken Ayşe taklidi
MasterChef Türkiye'nin yeni sezonuna daha yarışmanın başında elenerek veda eden Deniz'in, MasterChef'te yarışmaya devam eden Ayşe'nin taklidini yaptığı anlar tepki çekti.
MasterChef'e katıldığı günden itibaren dobra konuşmaları ve girdiği tartışmalarla konuşulan Deniz eleştirilere maruz kalmıştı.
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Özellikle Ayşe'ye yüklenmesi ve onun ağlamasına sebep olmasıyla tepki çeken yarışmacı, ilk haftalarda elenmişti.
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Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk olan Deniz, Ayşe'nin taklidini yaptı.
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Önlüğünü çıkarıp başörtüsü olarak bağlayan Deniz, Ayşe'nin kendisi hakkında düşündüklerini dile getirdi.
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