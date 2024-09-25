  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. MasterChef'ten elenen Deniz'den tepki çeken Ayşe taklidi

MasterChef'ten elenen Deniz'den tepki çeken Ayşe taklidi

MasterChef Türkiye'nin yeni sezonuna daha yarışmanın başında elenerek veda eden Deniz'in, MasterChef'te yarışmaya devam eden Ayşe'nin taklidini yaptığı anlar tepki çekti.

MasterChef'ten elenen Deniz'den tepki çeken Ayşe taklidi - Resim: 1

MasterChef'e katıldığı günden itibaren dobra konuşmaları ve girdiği tartışmalarla konuşulan Deniz eleştirilere maruz kalmıştı.

1 / 5
MasterChef'ten elenen Deniz'den tepki çeken Ayşe taklidi - Resim: 2

Özellikle Ayşe'ye yüklenmesi ve onun ağlamasına sebep olmasıyla tepki çeken yarışmacı, ilk haftalarda elenmişti.

2 / 5
MasterChef'ten elenen Deniz'den tepki çeken Ayşe taklidi - Resim: 3

Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk olan Deniz, Ayşe'nin taklidini yaptı.

3 / 5
MasterChef'ten elenen Deniz'den tepki çeken Ayşe taklidi - Resim: 4

Önlüğünü çıkarıp başörtüsü olarak bağlayan Deniz, Ayşe'nin kendisi hakkında düşündüklerini dile getirdi.

4 / 5