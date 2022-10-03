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  4. Mastürbasyon ve cinsel ilişki sahneleri olay olan Hafsanur Sancaktutan sessizliğini bozdu

Mastürbasyon ve cinsel ilişki sahneleri olay olan Hafsanur Sancaktutan sessizliğini bozdu

Disney+'ta yer alan Dünyayla Benim Aramda dizisinde önce Hülya Avşar'ın Berlin in Berlin'deki sahnesini aratmayan mastürbasyon sahnesiyle, ardından da rol arkadaşı Buğra Gülsoy ile sevişme sahnesi damgasını vuran güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan o sahne hakkında konuştu.

Mastürbasyon ve cinsel ilişki sahneleri olay olan Hafsanur Sancaktutan sessizliğini bozdu - Resim: 1

Başrollerini Demet Özdemir, Buğra Gülsoy ve Hafsanur Sancaktutan'ın paylaştığı Dünyayla Benim Aramda dizisi ateşli sahneleriyle gündeme geliyor. S

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Mastürbasyon ve cinsel ilişki sahneleri olay olan Hafsanur Sancaktutan sessizliğini bozdu - Resim: 2

on olarak Dünyayla Benim Aramda 2. bölümünde Hafsanur Sancaktutan'ın kendini tatmin ettiği anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

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Mastürbasyon ve cinsel ilişki sahneleri olay olan Hafsanur Sancaktutan sessizliğini bozdu - Resim: 3

Güzel oyuncuya bu sahneler soruldu. 

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Mastürbasyon ve cinsel ilişki sahneleri olay olan Hafsanur Sancaktutan sessizliğini bozdu - Resim: 4

Magazinburada'nın haberine göre; Hafsanur Sancaktutan mastürbasyon sahnesi ve tepkiler hakkında şunları söyledi:

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