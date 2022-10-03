Mastürbasyon ve cinsel ilişki sahneleri olay olan Hafsanur Sancaktutan sessizliğini bozdu
Disney+'ta yer alan Dünyayla Benim Aramda dizisinde önce Hülya Avşar'ın Berlin in Berlin'deki sahnesini aratmayan mastürbasyon sahnesiyle, ardından da rol arkadaşı Buğra Gülsoy ile sevişme sahnesi damgasını vuran güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan o sahne hakkında konuştu.
Başrollerini Demet Özdemir, Buğra Gülsoy ve Hafsanur Sancaktutan'ın paylaştığı Dünyayla Benim Aramda dizisi ateşli sahneleriyle gündeme geliyor. S
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on olarak Dünyayla Benim Aramda 2. bölümünde Hafsanur Sancaktutan'ın kendini tatmin ettiği anlar sosyal medyada gündem olmuştu.
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Güzel oyuncuya bu sahneler soruldu.
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Magazinburada'nın haberine göre; Hafsanur Sancaktutan mastürbasyon sahnesi ve tepkiler hakkında şunları söyledi:
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