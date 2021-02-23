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  3. 23 Şubat 2021 13:25

Masumiyet dizisinde Hülya Avşar sürprizi

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde ayrılarak hayranlarını şoke eden Uğur Güneş ile ilgili bir detay herkesi şoke etti. Bir Zamanlar Çukurova’nın Yılmaz’ı dizi hazırlıklarına başladı ancak Hülya Avşar ayrıntısı şimdiden gündem oldu bile. Başka yerde okuyamayacağınız bu detayları ilk kez öğreneceksiniz…

Masumiyet dizisinde Hülya Avşar sürprizi

Hatırlanacağı üzere  Bir Zamanlar Çukurova dizisinde izleyicinin gönlünde Yılmaz karakteriyle taht kuran usta oyuncu Uğur Güneş diziye veda ederek hayranlarını üzmüştü.

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Masumiyet dizisinde Hülya Avşar sürprizi

Ancak Bir Zamanlar Çukurova’dan ayrılır ayrılmaz yeni film ve dizi projesi için hazırlıklara başlayan Uğur Güneş kısa süredeki değişimiyle herkesi şaşırtmıştı.

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Masumiyet dizisinde Hülya Avşar sürprizi

Uğur Güneş hayranlarından daha fazla ayrı kalmaya dayanamayarak yeni projesiyle ekranlara bomba gibi dönecek.

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Masumiyet dizisinde Hülya Avşar sürprizi

Hayranları daha iyi biliyor ki Uğur Güneş, 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filminde Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’i canlandıracak.

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