Masumiyet dizisinde Hülya Avşar sürprizi
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde ayrılarak hayranlarını şoke eden Uğur Güneş ile ilgili bir detay herkesi şoke etti. Bir Zamanlar Çukurova’nın Yılmaz’ı dizi hazırlıklarına başladı ancak Hülya Avşar ayrıntısı şimdiden gündem oldu bile. Başka yerde okuyamayacağınız bu detayları ilk kez öğreneceksiniz…
Hatırlanacağı üzere Bir Zamanlar Çukurova dizisinde izleyicinin gönlünde Yılmaz karakteriyle taht kuran usta oyuncu Uğur Güneş diziye veda ederek hayranlarını üzmüştü.
Ancak Bir Zamanlar Çukurova’dan ayrılır ayrılmaz yeni film ve dizi projesi için hazırlıklara başlayan Uğur Güneş kısa süredeki değişimiyle herkesi şaşırtmıştı.
Uğur Güneş hayranlarından daha fazla ayrı kalmaya dayanamayarak yeni projesiyle ekranlara bomba gibi dönecek.