Masumlar Apartmanı hayranlarını şoke edecek ayrılık
OGM Medyanın TRT1 için çektiği Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah gibi ünlü ve başarılı isimlerin rol aldığı Masumlar Apartmanı'nda veda çanları çaldı.
OGM Medya'nın TRT için çektiği Masumlar Apartmanı'nda flaş bir ayrılık yaşanıyor.
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Bir süredir dizinin İnci'si Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılacağı bilgisi kulaktan kulağa yayılıyordu.
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Ünlü oyuncunun ağır dramatik sahnelerin çekildiği dizide çok yorulduğu ve ayrılmak istediğini belirttiği öğrenildi.
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Yeni bir gelişme olmazsa Farah Zeynep Abdullah sezon finali öncesi projeye veda edecek.
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