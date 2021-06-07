Masumlar Apartmanı'na bomba transfer: Güzel isim Han'ın ilk aşkı olarak geliyor
Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Fahriye Evcen'in Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosuna katıldığı iddia edildi.
Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar'ın başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi 8 Haziran Salı akşamı 37. bölümüyle sezon finali yapacak.
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Sezon finaline sayılı günler kala Masumlar Apartmanı'nın yeni sezonuyla ilgili dikkat çeken iddialar gündeme geldi.
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2019 yılında oğlu Karan'ı kucağına aldıktan sonra ekranlara ara veren Fahriye Evcen'in yeni sezonda Masumlar Apartmanı dizisinde yer alacağı iddia edildi.
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Evcen'in diziye Ceylan karakteriyle giriş yapacağı konuşuluyor.
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