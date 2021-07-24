Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'dan iddialı pozlar
Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Gülben karakteriyle beğeni toplayan Merve Dizdar, bir dergi için objektif karşısına geçti.
Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Gülben karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran Merve Dizdar, bir değinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti.
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Ünlü oyuncu, çekim sırasında iç çamaşırının üstüne giydiği pembe ceketiyle verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.
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Çekimden karelerini art arda Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sunan Dizdar'ın paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.
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Takipçileri Merve Dizdar'a "Çok güzelsin", "Pembe yakışmış" gibi yorumlarda bulundu.
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