Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın 250 bin Euroluk nafaka davasında karar
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasındaki nafaka davası sonuçlandı. Mahkeme, ekonomik durumunu yeterli bulduğu Nara'nın aylık 250 bin euroluk nafaka talebini reddetti.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve eski eşi Wanda Nara arasında uzun süredir devam eden, hem spor hem de magazin dünyasının yakından takip ettiği hukuki süreçte kritik bir karar çıktı.
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Haber3com'un derlediği bilgilere göre; tarafların mali durumlarını detaylıca inceleyen mahkeme heyeti, Wanda Nara'nın aylık 250 bin euro tutarındaki nafaka talebini kesin olarak reddetti.
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Mahkemenin bu kararında, Nara'nın mevcut gelir düzeyinin ve ekonomik bağımsızlığının kendi hayatını idame ettirmek için yeterli bulunmasının etkili olduğu belirtildi.
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