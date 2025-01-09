Mauro Icardi'nin Wanda Nara'dan intikamı çok acı oldu: İşte Icardi'nin yeni aşkı
Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, kendisini ünlü ABD'li rap şarkıcısı L-Gante ile aldatmakla suçladığı Wanda Nara'ya hayatının en ağır darbesini vurdu. Wanda Nara'nın "yeniden başlayalım" teklifini reddeden Mauro Icardi yeni sevgilisi China Suarez olduğunu sosyal medyadan tüm dünyaya ilan etti.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapatırken sakatlığı sonrasında spor gündeminden magazin gündemine transfer olmuştu. Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, futbol sahalarındaki performansından çok özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor.
Eski eşi Wanda Nara ile inişli çıkışlı ilişkisiyle sık sık gündeme gelen yıldız futbolcu, yeni bir aşka yelken açtı ve Arjantinli aktris China Suarez ile yaşadığı aşkı resmen açıkladı.
L-Gante’den ayrılan Wanda Nara, bu ayrılığı; "Bugün yollarımızı, birbirimizi kollamak ve işimize, ailemize odaklanmak için ayırıyoruz" sözleriyle duyurduktan sonra Arjantin’de çocuklarıyla bir araya geldi. Ancak Wanda Nara’nın, Mauro Icardi ile daha önce yaptığı bazı paylaşımları tekrar paylaşması ve henüz boşanmadığı eşini yeniden takibe alması, barışma sinyali olarak yorumlanmıştı.
Arjantin basını, Wanda Nara’nın Mauro Icardi ile yeniden bir araya gelmek istediğini ancak eşinin bu isteği reddettiğini yazdı. Haberde Mauro Icardi'nin, Wanda'nın kendisini küçük düşürene kadar birlikte olmak adına her şeyi yaptığı ve Arjantinli golcünün artık, "Geri dönemeyeceğiniz nokta vardır" düşüncesinde olduğu kaydedildi.