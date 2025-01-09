Mauro Icardi'nin Wanda Nara'dan intikamı çok acı oldu: İşte Icardi'nin yeni aşkı

L-Gante’den ayrılan Wanda Nara, bu ayrılığı; "Bugün yollarımızı, birbirimizi kollamak ve işimize, ailemize odaklanmak için ayırıyoruz" sözleriyle duyurduktan sonra Arjantin’de çocuklarıyla bir araya geldi. Ancak Wanda Nara’nın, Mauro Icardi ile daha önce yaptığı bazı paylaşımları tekrar paylaşması ve henüz boşanmadığı eşini yeniden takibe alması, barışma sinyali olarak yorumlanmıştı.