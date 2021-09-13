Megan Fox giyinmemeyi abarttı: Kıyafetiyle geceye damga vurdu
Machine Gun Kelly ile Megan Fox çifti, MTV Video Müzik Ödülleri kırmızı halısına damga vurdu.
Megan Fox ile Kourtney Kardashian'ın sunuculuk yaptığı MTV Video Müzik Ödülleri kırmızı halısına iki ünlü isim aşklarıyla da damga vurdu. Machine Gun Kelly ile Megan Fox gecenin en öne çıkan çiftiydi.
Müzik dünyasının heyecanla beklediği gece gerçekleşti. MTV Video Müzik Ödülleri, ABD'nin New York kentindeki Barclays Center'da kazananlara verildi.
Gecenin kırmızı halısı ise deyim yerindeyse bir tür maskeli balo gibiydi. Ünlüler bu yıl da geleneği bozmadı ve o gece için hazırlanan göz alıcı giysileriyle kırmızı halıya çıktı. Törenin en çok konuşulan isimleri ise Machine Gun Kelly ile Megan Fox oldu.
KIRMIZI HALIDA AŞK VAR
Bir süre önce boşanıp klibinde birlikte yer aldığı Machine Gun Kelly ile sevgili olan Megan Fox ilişkisinin ilk gününden beri gündemde.