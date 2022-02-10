Megan Fox ile Brian Austin Green resmen boşandı
Megan Fox ve Brian Austin Green'in iki yıldır süren boşanma davası resmen sona erdi.
Megan Fox (35) ve Brian Austin Green (48) çiftinin 11 yıllık evliliği resmi olarak sonlandı.
Ünlü çift, 2010 yılında evlenmiş ve 2 yıl önce Fox'un rapçi Machine Gun Kelly ile yasak aşk yaşadığı iddiaları nedeniyle boşanmaya karar vermişti.
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Uzun zamandır ayrı yaşayan ve boşanmaya çalışan çift, davanın evraklarının sonuçlanmaması nedeniyle resmi olarak ayrılamamıştı.
Dava süreci tamamlanan ikili, resmi olarak boşandı.
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Bunun yanı sıra, Fox ve Green çiftinin hayatında zaten başka insanlar vardı.
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Fox, bir süredir rapçi Machine Gun Kelly (31) ile birlikte ve çift geçen ay nişanlandı.
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