Megan Fox''un genç sevgilisi ile olaylı partisi: Partiden böyle çıktı!
Ünlü model Megan Fox'un, uğruna 10 yıl evli kaldığı, çocuklarının babası Brian Austin Green’i terk ettiği genç sevgilisi Machine Gun Kelly ile olaylı ilişkileri devam ediyor.
Ünlü model Megan Fox, uğruna 10 yıl evli kaldığı, çocuklarının babası Brian Austin Green’i terk ettiği genç sevgilisi Machine Gun Kelly’nin hızına yetişemiyor. Partinin sonunu getiremeyen Megan Fox, kapıdan sevgilisinin sırtında çıktı.
Megan Fox ve Machine Gun Kelly çifti, ABD basınının ilgi odağı olmaya devam ediyor. Megan Fox, genç sevgilisi Machine Gun Kelly’nin her konserinde ona eşlik ederek yanında oluyor.
Gece hayatına da son sürat devam eden çift, geçtiğimiz gün bir partiden çıkarken görüntülendi. Gecenin sonunda yürümekte zorluk çeken Megan Fox’u şarkıcı sevgilisi Machine Gun Kelly sırtına aldı.
Megan Fox ve Machine Gun Kelly son olarak Hollywood’daki bir parti sonrasında görüntülendi. Hayranlarının izdihamına uğrayan mekan, hınca hınç doldu. Gecenin sonunda yürümekte zorlanan sevgilisi Megan Fox’u sırtına alan Machine Gun Kelly centilmenliğiyle tam puan aldı.