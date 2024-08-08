Megastar Tarkan hayranlarına terli havlusunu fırlattı: ''Mis gibi kokuyor'
Samsun'da sahne alan Megastar Tarkan, terini sildiği havluyu seyircilere fırlattı. Ünlü şarkıcı, ''Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor.'' dedi.
Samsun'da düzenlenen müzik festivalinde rap müziğin öncülerinden Ceza ve Türkiye'nin Megastarı Tarkan sahneye çıkarak Samsunlulara unutulmaz bir gece yaşattı.
Samsunlu müzikseverler, özel gecede Megastar Tarkan ve rap müziğin öncülerinden Ceza'yı canlı dinleme fırsatını yakaladı. Muhteşem gecede sahneye önce Ceza çıktı ve seslendirdiği parçalarla sevenlerini coşturdu.
Ceza'nın ardından Tarkan sahnedeki yerini aldı. Tarkan sevilen birçok şarkısını seslendirerek hayranlarını coşturdu.
“Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor"
Megastar Tarkan defalarca terini sildiği havluyu seyirciye atarak ilginç anlar da yaşattı. Ön taraftaki seyirciyle diyalog kuran Tarkan o anlarda, “Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor. Yine de tersiz verebilirim isterseniz. Tertemiz bir tane” dedi.