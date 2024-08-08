Megastar Tarkan hayranlarına terli havlusunu fırlattı: ''Mis gibi kokuyor'

“Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor"

Megastar Tarkan defalarca terini sildiği havluyu seyirciye atarak ilginç anlar da yaşattı. Ön taraftaki seyirciyle diyalog kuran Tarkan o anlarda, “Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor. Yine de tersiz verebilirim isterseniz. Tertemiz bir tane” dedi.