  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Megastar Tarkan hayranlarına terli havlusunu fırlattı: ''Mis gibi kokuyor'

Megastar Tarkan hayranlarına terli havlusunu fırlattı: ''Mis gibi kokuyor'

Samsun'da sahne alan Megastar Tarkan, terini sildiği havluyu seyircilere fırlattı. Ünlü şarkıcı, ''Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor.'' dedi.

Kaynak: İHA
Megastar Tarkan hayranlarına terli havlusunu fırlattı: ''Mis gibi kokuyor' - Resim: 1

Samsun'da düzenlenen müzik festivalinde rap müziğin öncülerinden Ceza ve Türkiye'nin Megastarı Tarkan sahneye çıkarak Samsunlulara unutulmaz bir gece yaşattı.

1 / 7
Megastar Tarkan hayranlarına terli havlusunu fırlattı: ''Mis gibi kokuyor' - Resim: 2

Samsunlu müzikseverler, özel gecede Megastar Tarkan ve rap müziğin öncülerinden Ceza'yı canlı dinleme fırsatını yakaladı. Muhteşem gecede sahneye önce Ceza çıktı ve seslendirdiği parçalarla sevenlerini coşturdu. 

2 / 7
Megastar Tarkan hayranlarına terli havlusunu fırlattı: ''Mis gibi kokuyor' - Resim: 3

Ceza'nın ardından Tarkan sahnedeki yerini aldı. Tarkan sevilen birçok şarkısını seslendirerek hayranlarını coşturdu.

3 / 7
Megastar Tarkan hayranlarına terli havlusunu fırlattı: ''Mis gibi kokuyor' - Resim: 4

“Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor"
Megastar Tarkan defalarca terini sildiği havluyu seyirciye atarak ilginç anlar da yaşattı. Ön taraftaki seyirciyle diyalog kuran Tarkan o anlarda, “Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor. Yine de tersiz verebilirim isterseniz. Tertemiz bir tane” dedi.

4 / 7