Megastar Tarkan sürprizlerle dolu konser serisiyle İstanbul'u salladı
Megastar Tarkan, İstanbul'da sevenleriyle buluştu. 9 gündür devam eden konser serisine yaklaşık 50 kişi gelirken, biletler kısa sürede tükendi.
Megastar Tarkan, bitmeyen pozitif enerjisiyle binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. 9 gündür devam eden konser serisinde tempoyu hiç düşürmeyen Tarkan, dün akşam yine sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Sevilen şarkılarını art arda seslendiren Tarkan'a binlerce seveni eşlik etti.
Bugüne kadar Cem Yılmaz, Sibel Can, Ata Demirer ve Ajda Pekkan'ı sahnesinde ağırlayan Tarkan, seyircilerinin her biriyle göz göze, kalp kalbe iletişim kurarken, sık sık seyirciler arasındaki ünlü isimlere selam vermeyi de es geçmedi. 9 gündür devam eden konser serisinde ünlü şarkıcıyı yaklaşık 50 bin kişi dinledi.
Ünlü isimler de seyirciler arasında konseri izledi
Gece boyu şarkılara büyük bir heyecanla eşlik eden dinleyiciler arasında bu kez Demet Akbağ, Seda Sayan, Cem Hakko, Burcu Esmersoy, Danla Biliç, Cemal Can Canseven, Emircan İğrek ve Selin Yağcıoğlu yer aldı.
Efsaneleşen konser serisinde yarın son gün
Tarkan, konser serisine yoğun talep üzerine iki yeni tarih daha eklemişti. Megastar, bu serinin son konseriyle bugün bir kez daha sahne alacak.