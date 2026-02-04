Megastar Tarkan sürprizlerle dolu konser serisiyle İstanbul'u salladı

Megastar Tarkan, bitmeyen pozitif enerjisiyle binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. 9 gündür devam eden konser serisinde tempoyu hiç düşürmeyen Tarkan, dün akşam yine sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Sevilen şarkılarını art arda seslendiren Tarkan'a binlerce seveni eşlik etti.