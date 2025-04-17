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Megastar Tarkan'dan anneye son görev

Megastar Tarkan'ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden annesi Neşe Tevetoğlu (68), İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine çok sayıda ünlü isim çelenk gönderdi.

Kaynak: DHA
Megastar Tarkan'dan anneye son görev - Resim: 1

Bir süredir tedavi gören ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Neşe Tevetoğlu’nun cenazesi Maltepe Cumhuriyet Camii’ne getirildi. 

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Megastar Tarkan'dan anneye son görev - Resim: 2

Tarkan'ın annesinin vefat haberini Avrupa turnesi kapsamında bulunduğu Almanya’da aldığı ve İstanbul’a döndüğü öğrenildi. 

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Megastar Tarkan'dan anneye son görev - Resim: 3

Diğer yandan Neşe Tevetoğlu’nun uzun yıllar Antalya Kemer'de yaşadığı öğrenildi.

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Megastar Tarkan'dan anneye son görev - Resim: 4

Camiideki taziyeleri Tarkan kabul etti. 

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