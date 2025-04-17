Megastar Tarkan'dan anneye son görev
Megastar Tarkan'ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden annesi Neşe Tevetoğlu (68), İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine çok sayıda ünlü isim çelenk gönderdi.
Kaynak: DHA
Bir süredir tedavi gören ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Neşe Tevetoğlu’nun cenazesi Maltepe Cumhuriyet Camii’ne getirildi.
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Tarkan'ın annesinin vefat haberini Avrupa turnesi kapsamında bulunduğu Almanya’da aldığı ve İstanbul’a döndüğü öğrenildi.
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Diğer yandan Neşe Tevetoğlu’nun uzun yıllar Antalya Kemer'de yaşadığı öğrenildi.
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Camiideki taziyeleri Tarkan kabul etti.
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