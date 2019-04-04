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  3. 04 Nisan 2019 12:15

Meghan Markle sosyal medyaya geri döndü

Prens Harry ile evlenince sonra sosyal medya hesaplarını silen Meghan Markle, sosyal medyaya geri döndü. Eşi Prens Harry ile ortak hesaplarından ilk paylaşımı yaptı.

Meghan Markle sosyal medyaya geri döndü

Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi unvanını alan ABD’li eski oyuncu Meghan Markle sosyal medya hesaplarını silmişti.

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Meghan Markle sosyal medyaya geri döndü

Bir yıldan uzun bir süredir sosyal medyadan uzak olan Sussex Düşesi, The Tig adını taşıyan blogunu da düğününden kısa süre önce kapatmıştı.

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Meghan Markle sosyal medyaya geri döndü

Meghan Markle ve Prens Harry ile Kate Middleton ve Prens William hakkında haberler, Kensington Sarayı’nın resmi sosyal medya hesaplarından duyuruluyordu.

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Meghan Markle sosyal medyaya geri döndü

Ancak Meghan ve Harry çifti, Kate ve William çiftinden farklı olarak kendi sosyal medya hesaplarını açtı.

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