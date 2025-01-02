Meghan Markle sosyal medyaya geri döndü: Paylaşım başına aldığı ücret dudak uçuklattı
Sussex Düşesi Meghan Markle, yaklaşık beş yıl aradan sonra Instagram'a geri dönerken, Markle'ın gönderi başına alacağı rakam dudak uçuklattı.
Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
İngiltere düşesi Meghan Markle, Prens Harry tarafından videoya alınan Montecito yakınlarındaki sahilde koştuğu anların ilk gönderisiyle Instagram'da yeni bir hesap açtı.
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Prens Harry'nin kamera arkasında olduğu yeni video, internette büyük ilgi gördü ve dakikalar içinde on binlerce kişinin takip etmesiyle, hayran sayısı fırladı.
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Daily Mail'in haberine göre, Markle her gönderi başına "en az" 1 milyon dolar kazanacak.
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Markle, 2022 yılında The Cut'a verdiği röportajda "Bir sır duymak ister misiniz? Instagram'a geri dönüyorum" demişti. Meghan, röportajın ilerleyen kısımlarında "Instagram'a geri dönüp dönmeyeceğinden artık emin olmadığını" söylese de, geçmişte platformda oldukça aktifti.
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