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  3. 08 Nisan 2020 14:15

Meghan Markle'ın gizli Hollywood planı ortaya çıktı

İngiliz Kraliyet ailesinden 1 Nisan itibariyle ayrılan Meghan Markle ve eşi Prens Harry Hollywood'a taşınma planlarını hayata geçirdi.

Meghan Markle'ın gizli Hollywood planı ortaya çıktı

İngiliz Kraliyet ailesinden 1 Nisan itibariyle ayrılan Meghan Markle ve eşi Prens Harry Hollywood'a taşınma planlarını hayata geçirdi.

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Meghan Markle'ın gizli Hollywood planı ortaya çıktı

ARKADAŞ OLMAK İSTİYOR İngiliz medyası, Megan Markle'ın Hollywood planının ayrıntılarını duyururken, Megan'ın Angelina Jolie ile yakın arkadaşlık kurmak istediğini bildirdi.

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Meghan Markle'ın gizli Hollywood planı ortaya çıktı

YENİ BİR MİSYON EDİNMEK İSTİYOR Prens Harry ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Meghan Markle, daha önce kendine yeni bir misyon edinmek ve insani yardımlarıyla tanınan Angelina Jolie'nin izinden gitmek istediğini söylemişti. İngiliz medyası, Angelina Jolie'nin, Meghan Markle ile birlikte çalışacağını duyurdu.

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Meghan Markle'ın gizli Hollywood planı ortaya çıktı

TEK İDOLÜ ANGELINA JOLIE 38 yaşındaki Meghan, Angelina Jolie'nin, Hollywood hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olacak bir akıl hocası olduğunu söyledi.

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