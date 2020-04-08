Meghan Markle'ın gizli Hollywood planı ortaya çıktı
İngiliz Kraliyet ailesinden 1 Nisan itibariyle ayrılan Meghan Markle ve eşi Prens Harry Hollywood'a taşınma planlarını hayata geçirdi.
İngiliz Kraliyet ailesinden 1 Nisan itibariyle ayrılan Meghan Markle ve eşi Prens Harry Hollywood'a taşınma planlarını hayata geçirdi.
ARKADAŞ OLMAK İSTİYOR İngiliz medyası, Megan Markle'ın Hollywood planının ayrıntılarını duyururken, Megan'ın Angelina Jolie ile yakın arkadaşlık kurmak istediğini bildirdi.
YENİ BİR MİSYON EDİNMEK İSTİYOR Prens Harry ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Meghan Markle, daha önce kendine yeni bir misyon edinmek ve insani yardımlarıyla tanınan Angelina Jolie'nin izinden gitmek istediğini söylemişti. İngiliz medyası, Angelina Jolie'nin, Meghan Markle ile birlikte çalışacağını duyurdu.