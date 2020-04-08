Meghan Markle'ın gizli Hollywood planı ortaya çıktı

YENİ BİR MİSYON EDİNMEK İSTİYOR Prens Harry ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Meghan Markle, daha önce kendine yeni bir misyon edinmek ve insani yardımlarıyla tanınan Angelina Jolie'nin izinden gitmek istediğini söylemişti. İngiliz medyası, Angelina Jolie'nin, Meghan Markle ile birlikte çalışacağını duyurdu.