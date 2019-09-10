Mehir olarak 10 külçe altın istedi
15 yıldır birlikte olduğu Volkan Aslan ile dini nikah yapan Aylin Coşkun, eşinden mehir olarak, '10 tane birer kiloluk külçe altın' talep etti. Bu anlara sosyal medya hesabından paylaştı.
15 yıldır birlikte olduğu Volkan Aslan ile dini nikah yapan Aylin Coşkun, eşinden mehir olarak, '10 tane birer kiloluk külçe altın' talep etti.
43 yıl yaşındaki şarkıcının bu isteğini nikahı kıyan imam da kağıda yazarak kayıt altına aldı.
Mehir; İslam hukukunda erkeğin evlenirken kadına verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para ve hediye anlamına geliyor.