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  3. 10 Eylül 2019 21:52

Mehir olarak 10 külçe altın istedi

15 yıldır birlikte olduğu Volkan Aslan ile dini nikah yapan Aylin Coşkun, eşinden mehir olarak, '10 tane birer kiloluk külçe altın' talep etti. Bu anlara sosyal medya hesabından paylaştı.

Mehir olarak 10 külçe altın istedi

15 yıldır birlikte olduğu Volkan Aslan ile dini nikah yapan Aylin Coşkun, eşinden mehir olarak, '10 tane birer kiloluk külçe altın' talep etti.

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Mehir olarak 10 külçe altın istedi

43 yıl yaşındaki şarkıcının bu isteğini nikahı kıyan imam da kağıda yazarak kayıt altına aldı.

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Mehir olarak 10 külçe altın istedi

Mehir; İslam hukukunda erkeğin evlenirken kadına verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para ve hediye anlamına geliyor.

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Mehir olarak 10 külçe altın istedi

Aylin Coşkun, dini nikah kıyılırken çekilen görüntüyü, "Mehir" notu ile sosyal medya hesabından paylaştı.

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