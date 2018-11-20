''Mehmet Ali benim kıymetlim''

- Ben can-ı gönülden Mehmet Ali’ye dua ediyorum. Evlatlarıyla arasındaki diyaloğu çok iyi bildiğim için. Ona hastalığı konduramıyorum. Sanki şuan çıkıp gelecek gibi. Dün kandildi, yine Sezin ile yazıştım. Dualarımda Mehmet Ali. Allah en kısa sürede ondan güzel bir haber almayı nasip etsin.



