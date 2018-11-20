''Mehmet Ali benim kıymetlim''
Özlem Yıldız, bir dönem aşk yaşadığı Mehmet Ali Erbil'le ilgili açıklamalarda bulundu.
Özlem Yıldız, 2. Sayfa programına konuk oldu. Yıldız, bir dönem büyük aşk yaşadığı Mehmet Ali Erbil için 'o benim kıymetlim' dedi.
- Ben can-ı gönülden Mehmet Ali’ye dua ediyorum. Evlatlarıyla arasındaki diyaloğu çok iyi bildiğim için. Ona hastalığı konduramıyorum. Sanki şuan çıkıp gelecek gibi. Dün kandildi, yine Sezin ile yazıştım. Dualarımda Mehmet Ali. Allah en kısa sürede ondan güzel bir haber almayı nasip etsin.