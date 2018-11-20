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  3. 20 Kasım 2018 12:22

''Mehmet Ali benim kıymetlim''

Özlem Yıldız, bir dönem aşk yaşadığı Mehmet Ali Erbil'le ilgili açıklamalarda bulundu.

''Mehmet Ali benim kıymetlim''

Özlem Yıldız, 2. Sayfa programına konuk oldu. Yıldız, bir dönem büyük aşk yaşadığı Mehmet Ali Erbil için 'o benim kıymetlim' dedi.

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''Mehmet Ali benim kıymetlim''

İşte Özlem Yıldız'ın açıklamaları:

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''Mehmet Ali benim kıymetlim''

- Ben can-ı gönülden Mehmet Ali’ye dua ediyorum. Evlatlarıyla arasındaki diyaloğu çok iyi bildiğim için. Ona hastalığı konduramıyorum. Sanki şuan çıkıp gelecek gibi. Dün kandildi, yine Sezin ile yazıştım. Dualarımda Mehmet Ali. Allah en kısa sürede ondan güzel bir haber almayı nasip etsin.

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''Mehmet Ali benim kıymetlim''

- Bugün 32 ya da 33. Gün. Sabahın kör saatinden gece yarısına kadar bütün aile bir masada oturuyorlar. Mehmet Ali benim hayatımda çok farklı bir yerdedir. İş olarak da, duygusal anlamda da. Hep iyi haberlerini almak isterim.

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