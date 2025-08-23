Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor
Mehmet Ali Erbil, bir süre birliktelik yaşadığı hatta evlenme teklif ettiği ancak daha sonra mahkemelik olduğu 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan nikah masına oturmaya hazırlanıyor.
Aralarındaki 40 yaşlık yaş farkı nedeniyle olay olan ikili daha önce de nikah masasına oturmaya niyetlenmiş ancak kavgalı bir şekilde ayrılmıştı.
Hatta Gülseren Ceylan ayrılık sonrası yatak sırlarını bile ifşa etmiş ve 'Çocuk yapmayı çok istiyorduk ve asla korunmadık' demişti.
Diğer yandan Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın 28 Ağustos Perşembe günü sadece yakın dostlarıyla evde sade bir tören ile dünya evine gireceği öğrenildi.
