Mehmet Ali Erbil: Basiretim bağlandı, önlem alamadım
258 gündür hastanede yatan Mehmet Ali Erbil dün taburcu oldu. Ünlü şovmen taburcu olmadan önce hastane odasında Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın sorularını yanıtladı.
Geçen yıl 18 Kasım günü evinin banyosunda düşen ve kaburgalarıkırılan, tedavi sürecinde yıllardır mücadele ettiği Kaçış Sendromuhastalığı da nükseden Mehmet Ali Erbil’den iyi haber geldi. 258 gündür hastanede yatan Mehmet Ali Erbil dün taburcu oldu. Taburcu olmadan önce hastane odasında kızları Sezin ve Yasmin ile oğlu Ali Sadi ile poz veren ünlü şovmen, soruları yanıtladı.
BASİRETİM BAĞLANDI, ÖNLEM ALMADIM
Banyoda düştüğü gece evdeki çalışanından yardım aldığını anlatan Erbil, “Evde yardımcı kadın vardı, o duydu sesimi. ‘Yandım Allah’ dedim. Banyoda daha önce de en az 20 kez mermer basamak yüzünden tehlike atlattım. Ama basiretim bağlandı, önlem almadım. Halbuki ilk eşim Muhsine’ye söylesem, ertesi gün yaptırırdı”
ÇOCUK GİBİ YENİDEN YÜRÜMEYE BAŞLIYORUM
Sağlık durumu hakkında bilgi veren Erbil, bacaklarında kas erimesi olduğunu söyledi: “Uzun süre yattığım için bacaklarımda kas erimesi var. Nöropati deniyor. Yeniden çocuk gibi yürümeye başlıyorum. Yürüteçle kendimle gidebiliyorum. Artık fizyoterapi eve gelecek. Bir ay önce de taburcu olabilirdim ama burada daha iyi bakılıyordum. 8 ay yattım ama hiç yaram olmadı. Şimdi evde bir hemşireden yardım alacağım.”
AĞUSTOSTA SAHNELERE DÖNEBİLİRİM
Evini çok özlediğini söyleyen Erbil, “Evime gitmek istiyorum. Yüzmek çok istiyorum ama atlarsam bir daha çıkamam. Bu ayaklarla çıkmak zor ancak merdivenli havuz olacak.” Ağustos ayında yeniden sahneye çıkabileceğini söyleyen şovmen, “İlk işimiz Kurban Bayramı’nda olabilir. Kıbrıs’taki Rocks Hotel’de sahneye çıkabilirim” dedi.