Mehmet Ali Erbil: ''En çok onu özlüyorum''
Mehmet Ali Erbil, seslendirme dünyası ve müzikler üzerine konuşulan, ünlüleri ağırlayan Radyo Bir'deki "Sinemanın Sesi" programına misafir oldu.
Mehmet Ali Erbil, seslendirme dünyası ve müzikler üzerine konuşulan, ünlüleri ağırlayan Radyo Bir'deki "Sinemanın Sesi" programına misafir oldu.
Programı sunan Dilek Dallıağ, Erbil'in, "Süperman", "Batman", "Beter Böcek" ve "Shrek" gibi pek çok filmde seslendirmeler yaptığını söyledi. Erbil'in bütün dönemlere yetişen bir insan olduğunu belirten Dallıağ, "Siz kamera arkasında ve önünde hiç değişmeyen bir insansınız, o çocuk ruhunuz gülümseyen yüzünüz hiç solmasın. İyileşmenize çok sevindik, iyi ki aramızdasınız." dedi.
Televizyon ekranlarının yanı sıra tiyatro, sinema ve seslendirme çalışmalarıyla da hatırlanan, rahatsızlığı nedeniyle bir süre tedavi gören Erbil, ilk zamanlara göre büyük oranda iyileştiğini, bugünlere geldiği için mutlu olduğunu belirtti.
Erbil, devlet konservatuvarında okurken radyo ile çocuk tiyatrosunda oynadığını, TRT'de yabancı dizilerin dublajlarını yapmaya başladığını ve orada kendini gösterme fırsatı bulduğunu ifade etti.