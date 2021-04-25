Mehmet Ali Erbil: ''En çok onu özlüyorum''

Programı sunan Dilek Dallıağ, Erbil'in, "Süperman", "Batman", "Beter Böcek" ve "Shrek" gibi pek çok filmde seslendirmeler yaptığını söyledi. Erbil'in bütün dönemlere yetişen bir insan olduğunu belirten Dallıağ, "Siz kamera arkasında ve önünde hiç değişmeyen bir insansınız, o çocuk ruhunuz gülümseyen yüzünüz hiç solmasın. İyileşmenize çok sevindik, iyi ki aramızdasınız." dedi.