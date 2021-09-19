Mehmet Ali Erbil, eski eşi Nergis Kumbasar partide
Mehmet Ali Erbil, Mengerler İstanbul Etiler şubesi, önceki gün Sevgi Ataman ev sahipliğinde 'She's Mercedes ile yaza veda' partisine eski eşi ile birlikte katıldı
Geçirdiği kaçış sendromu rahatsızlığı sonrası eski sağlığına kavuşmaya başlayan şovmen Mehmet Ali Erbil ve 1989'da evlenip, 1996'da boşandığı Nergis Kumbasar ile birlikte katıldığı partide muhabirlerin sorularını yanıtladı.
"BENZİNLİ ARABAYA MAZOT KOYMUŞ ADAMIM"
Arabasını yenilemek için geldiğini söyleyenlere yanıt veren komedyen, "Belki yenilerim, benim arabam kaç model, benzinli mi onu bile bilmiyorum. Ben benzinli arabaya mazot koymuş adamım, sadece 2011 model olduğunu biliyorum" dedi.
Eski eşine destek veren Kumbasar, "Mali'nin her zaman mütevazı bir yaşamı olmuştur, para kazanıyorum diye aşırı lüks tutkusu olmadı. O sadece çocuklarına baktı" diye konuştu.
"NERGİS HANIM DA TEŞRİF EDECEK"
Hafta sonu sahne alacak olan Erbil, "Hafta sonunda Seda Sayan'la sahneye çıkacağım. Pazartesi de programına katılacağım. Belki Nergis Hanım da teşrif edecek" dedi.