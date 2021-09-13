Mehmet Ali Erbil gecelere geri döndü
Uzun süre hastanede ve evinde tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki akşam Rumelihisarı'nda görüntülendi.
Uzun süre hastanede ve evinde tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki akşam Rumelihisarı'nda görüntülendi.
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Zorlu gecen hastalık döneminden sonra durumu iyiye giden Erbil, gazetecileri karşısında görünce takılmadan edemedi.
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Sezin, Yasmin ve Ali Sadi adında üç çocuğu olan 64 yaşındaki ünlü oyuncu, muhabirlere "Siz nereden çıktınız ya hu?" diye seslendi.
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Birkaç hafta önce Ece Ronay'ın klibinde oynayan Erbil, "İlk defa bir klipte oynadım, çok eğlendik. Yeni neslin enerjisine bayılıyorum" demişti.
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