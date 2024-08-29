Mehmet Ali Erbil - Gülseren Ceylan aşkı bitti

Ceylan sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

"Her şeyi bugüne kadar göz önünde yaşadığımız için açıklama ihtiyacı duyuyorum. Mehmet Ali ile yollarımı ayırdım. Ayrılık sebebi ile ilgili saçma sapan uydurma haberleri yapmayıp umarım bu defa bize saygı duyarsınız, anlaşamadığımız noktalar olduğundan dolayı birbirimize daha çok zarar vermeden yollarımızı ayırdık."