Mehmet Ali Erbil - Gülseren Ceylan aşkı bitti
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ayrıldı.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile yollarını ayırdı.
Ceylan sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:
"Her şeyi bugüne kadar göz önünde yaşadığımız için açıklama ihtiyacı duyuyorum. Mehmet Ali ile yollarımı ayırdım. Ayrılık sebebi ile ilgili saçma sapan uydurma haberleri yapmayıp umarım bu defa bize saygı duyarsınız, anlaşamadığımız noktalar olduğundan dolayı birbirimize daha çok zarar vermeden yollarımızı ayırdık."
Ceylan sözlerini "Bu süreçte göstereceğiniz hassasiyet için teşekkür ederim artık hayatıma kaldığım yerden kaossuz mutlu pozitif bir şekilde devam etmek istiyorum teşekkür ederim" diyerek tamamladı.
Ceylan'a daha önce evlilik teklifinde bulunan Mehmet Ali Erbil, genç sevgilisi için ailesiyle karşı karşıya gelmişti.
Tekliften kısa bir süre sonra Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan ayrılık kararı almıştı.