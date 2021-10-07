Mehmet Ali Erbil ile buluşan Ece Ronay'ın nişanlısı sessizliğini bozdu

Mehmet Bilir açıklamasında "Çevremden de çok telefon alınca konuyu çözmek için Mehmet Ali Erbil'le görüşmek istedim. Beni evine davet etti. Dün akşam saat 8'de Sarıyer'deki evine gittim. Evinin önü çok kalabalıktı silahlı adamlar falan vardı. Arayıp sen beni tongaya mı düşürmeye çalışıyorsun kapıda silahlı adamlar var dedim. 'Sıkıntı yok gel' dedi."