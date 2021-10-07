Mehmet Ali Erbil ile buluşan Ece Ronay'ın nişanlısı sessizliğini bozdu
Mehmet Ali Erbil'i tacizle suçlayan Ece Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir, dün akşam Erbil ile bir araya geldi. Mehmet Bilir, 2. Sayfa programına bağlanarak ''Beni evine davet etti, kapısında bir sürü silahlı adam vardı. Videonun özür dilenen kısmını da ben yanından ayrılınca sildiler'' dedi.
Ece Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir, dün akşam Mehmet Ali Erbil ile bir araya gelmişti. Hatta ikili sosyal medyadan video yayımlamış ve Ece Ronay çok sinirlenmiş "Sanırım artık nişanlım değil" demişti.
Ece Ronay bu sabah 2. Sayfa programına konuk olurken yayına bağlanan Mehmet Bilir skandal iddialarda bulundu. Mehmet Ali Erbil'in kendisini silahlı adamlarla karşıladığını iddia eden Bilir, herkesi şoke etti.
"VİDEODAKİ BAZI KISIMLAR SİLİNMİŞ"
Programa bağlanan Mehmet Bilir ise dün gecenin detaylarını anlattı.
Mehmet Bilir açıklamasında "Çevremden de çok telefon alınca konuyu çözmek için Mehmet Ali Erbil'le görüşmek istedim. Beni evine davet etti. Dün akşam saat 8'de Sarıyer'deki evine gittim. Evinin önü çok kalabalıktı silahlı adamlar falan vardı. Arayıp sen beni tongaya mı düşürmeye çalışıyorsun kapıda silahlı adamlar var dedim. 'Sıkıntı yok gel' dedi."