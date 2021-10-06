Mehmet Ali Erbil, 'Kaşar Ece Ronay' skandalı sonrası Deniz Akkaya'ya saldırdı
BeyazTV Söylemezsem Olmaz'da şarkıcı Ece Ronay ile yazışmaları ifşa olan şovmen Mehmet Ali Erbil'den, program sunucusu Deniz Akkaya'ya sert bir eleştiri geldi.
BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz'da şarkıcı Ece Ronay ile yazışmaları ifşa olan şovmen Mehmet Ali Erbil'den, program sunucusu Deniz Akkaya'ya canlı yayında “sana belden aşağı çok iyi vururum” dedi! Deniz Akkaya canlı yayında çıldırdı!
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil klibinde oynadığı ve bir ropörtajında 'kardeşim' diye bahsettiği Ece Ronay ile yaşadığı skandal yazışmaların ifşa olmasının ardından, Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı yorumcularından Deniz Akkaya'ya, telefon bağlantısıyla katıldığı canlı yayında 'Sana belden aşağı çok iyi vururum' diye seslendi.
Mehmet Ali Erbil'in genç şarkıcı Ece Ronay'ı tacizi gündeme bomba gibi düştü. Olayın perde arkasını anlatmak için canlı yayına bağlanan Mehmet Ali Erbil Deniz Akkaya ile kapıştı.
"Klibimde oynattım ama sonrasında ahlaksızlıkları devam etti"
Karpuz isimli şarkısıyla ünlenen genç şarkıcı Ece Ronay, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı ses kayıtlarını ve mesajlarını ifşa etti. Instagram hesabından sitem dolu bir paylaşım yapan Ronay, "Klibimde oynattım ama sonrasında ahlaksızlıkları devam etti" dedi.