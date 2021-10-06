Mehmet Ali Erbil, 'Kaşar Ece Ronay' skandalı sonrası Deniz Akkaya'ya saldırdı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil klibinde oynadığı ve bir ropörtajında 'kardeşim' diye bahsettiği Ece Ronay ile yaşadığı skandal yazışmaların ifşa olmasının ardından, Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı yorumcularından Deniz Akkaya'ya, telefon bağlantısıyla katıldığı canlı yayında 'Sana belden aşağı çok iyi vururum' diye seslendi.