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  3. 05 Ocak 2021 09:45

Mehmet Ali Erbil'den sevindiren görüntü

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, yürüdüğü anların görüntülerini paylaştı.Kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi gören Erbil, ayağa kalkarak yürümeye başladı. Erbil, hayranlarını sevindirecek o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Mehmet Ali Erbil'den sevindiren görüntü

Geçirdiği kaza sonrası hastanelik olan ve kaçış sendromu hastalığının nüksetmesi nedeniyle zorlu bir tedavi süreci geçiren Mehmet Ali Erbil, yeniden yürümeye başladı.

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Mehmet Ali Erbil'den sevindiren görüntü

YARDIM ALMADAN AYAĞA KALKIP YÜRÜDÜ
Uzun zamandır fizyoterapist eşliğinde çalışan sanatçı, yardım almadan adım attığı anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

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Mehmet Ali Erbil'den sevindiren görüntü

63 yaşındaki şovmen, Instagram gönderisine, "Başta Fizyoterapistim Hilmi Erenler olmak üzere bu zor günlerde görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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Mehmet Ali Erbil'den sevindiren görüntü

İŞTE MEHMET ALİ ERBİL'DEN SEVİNDİREN GÖRÜNTÜ

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