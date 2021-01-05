Mehmet Ali Erbil'den sevindiren görüntü
Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, yürüdüğü anların görüntülerini paylaştı.Kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi gören Erbil, ayağa kalkarak yürümeye başladı. Erbil, hayranlarını sevindirecek o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Geçirdiği kaza sonrası hastanelik olan ve kaçış sendromu hastalığının nüksetmesi nedeniyle zorlu bir tedavi süreci geçiren Mehmet Ali Erbil, yeniden yürümeye başladı.
YARDIM ALMADAN AYAĞA KALKIP YÜRÜDÜ
Uzun zamandır fizyoterapist eşliğinde çalışan sanatçı, yardım almadan adım attığı anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.
63 yaşındaki şovmen, Instagram gönderisine, "Başta Fizyoterapistim Hilmi Erenler olmak üzere bu zor günlerde görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.