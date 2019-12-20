Mehmet Ali Erbil'den torunuyla ilgili ilk paylaşım
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil geçtiğimiz akşam kızını kucağına almıştı. Geçirdiği zor günlerin ardından dede olma heyecanı yaşayan Mehmet Ali Erbil'den torunuyla ilgili ilk paylaşım geldi. .
Şovmen Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin Erbil, geçtiğimiz akşam anne olmuş ve bu heyecanı sevenleriyle paylaşmıştı. Dede olan Erbil ise torunuyla ilgili ilk paylaşımını yaptı.
Son bir aydır hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil, taburcu olduğunun ertesi günü dede olunca çifte mutluluk yaşamıştı.
Büyük kızı Sezin'in kızı Elisa'yı kucağına alma mutluluğu yaşayan ünlü şovmen, sosyal medya hesabından dedelik heyecanını takipçileriyle paylaştı. İşte Erbil'in o paylaşımı: