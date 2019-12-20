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  3. 20 Aralık 2019 17:00

Mehmet Ali Erbil'den torunuyla ilgili ilk paylaşım

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil geçtiğimiz akşam kızını kucağına almıştı. Geçirdiği zor günlerin ardından dede olma heyecanı yaşayan Mehmet Ali Erbil'den torunuyla ilgili ilk paylaşım geldi. .

Mehmet Ali Erbil'den torunuyla ilgili ilk paylaşım

Şovmen Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin Erbil, geçtiğimiz akşam anne olmuş ve bu heyecanı sevenleriyle paylaşmıştı. Dede olan Erbil ise torunuyla ilgili ilk paylaşımını yaptı.

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Mehmet Ali Erbil'den torunuyla ilgili ilk paylaşım

Son bir aydır hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil, taburcu olduğunun ertesi günü dede olunca çifte mutluluk yaşamıştı.

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Mehmet Ali Erbil'den torunuyla ilgili ilk paylaşım

Büyük kızı Sezin'in kızı Elisa'yı kucağına alma mutluluğu yaşayan ünlü şovmen, sosyal medya hesabından dedelik heyecanını takipçileriyle paylaştı. İşte Erbil'in o paylaşımı:

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Mehmet Ali Erbil'den torunuyla ilgili ilk paylaşım

"Ailemize hoşgeldin yavrum. Canım torunum, Allah sana uzun ömürler versin"

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