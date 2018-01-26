Mehmet Ali Erbil'e cenazede dil çıkarttı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in üvey annesi İffet Erbil, önceki gün son yolculuğuna uğurlandı. Erbil ailesi, Zincirlikuyu Camii'nde taziyeleri kabul etti. Cenazeye ünlü şovmenin eski eşleri Muhsine Kamiloğlu ile Tuğba Coşkun da katıldı.



