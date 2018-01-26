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  3. 26 Ocak 2018 12:34

Mehmet Ali Erbil'e cenazede dil çıkarttı

Mehmet Ali Erbil'in üvey annesinin cenazesinde çok ilginç anlar yaşandı.

Mehmet Ali Erbil'e cenazede dil çıkarttı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in üvey annesi İffet Erbil, önceki gün son yolculuğuna uğurlandı. Erbil ailesi, Zincirlikuyu Camii'nde taziyeleri kabul etti. Cenazeye ünlü şovmenin eski eşleri Muhsine Kamiloğlu ile Tuğba Coşkun da katıldı.

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Mehmet Ali Erbil'e cenazede dil çıkarttı

"BURASI BENİM ESKİ EŞLER KULÜBÜ OLMUŞ"

Cami avlusunda yaptığı esprilerle şaşırtan Erbil, yan yana oturan eski eşlerine "Burası benim eski eşler kulübü olmuş" diye takıldı.

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Mehmet Ali Erbil'e cenazede dil çıkarttı

DİL ÇIKARTARAK KARŞILIK VERDİ

Bu sözlere Tuğba Coşkun dil çıkararak karşılık verdi, "Bir tek Nergis (Kumbasar) eksik" diye ekledi.

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Mehmet Ali Erbil'e cenazede dil çıkarttı

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