Mehmet Ali Erbil'e cenazede dil çıkarttı
Mehmet Ali Erbil'in üvey annesinin cenazesinde çok ilginç anlar yaşandı.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in üvey annesi İffet Erbil, önceki gün son yolculuğuna uğurlandı. Erbil ailesi, Zincirlikuyu Camii'nde taziyeleri kabul etti. Cenazeye ünlü şovmenin eski eşleri Muhsine Kamiloğlu ile Tuğba Coşkun da katıldı.
"BURASI BENİM ESKİ EŞLER KULÜBÜ OLMUŞ"
Cami avlusunda yaptığı esprilerle şaşırtan Erbil, yan yana oturan eski eşlerine "Burası benim eski eşler kulübü olmuş" diye takıldı.
DİL ÇIKARTARAK KARŞILIK VERDİ
Bu sözlere Tuğba Coşkun dil çıkararak karşılık verdi, "Bir tek Nergis (Kumbasar) eksik" diye ekledi.